ألمانيا تجدد دعوتها لمواطنيها بمغادرة لبنان بشكل عاجل

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جددت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، دعوتها لرعاياها الموجودين في لبنان بمغادرة لبنان بشكل عاجل.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن متحدث باسم الخارجية الألمانية، قوله: «ندعو المواطنين الألمان مرة أخرى إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل».

ونوه أن «هناك شعورًا زائفًا بالأمن بين المواطنين في لبنان»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وبيروت حتى 13 أغسطس الجاري.

وقالت المجموعة إنها ستتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 13 أغسطس، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.