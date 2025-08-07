الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من الأطفال من الرام شمال القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الأطفال، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأطفال، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين وسط اندلاع مواجهات