 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من الأطفال من الرام شمال القدس
الخميس 7 أغسطس 2025 7:10 ص القاهرة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا من الأطفال من الرام شمال القدس

وفا
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 6:16 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 6:16 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الأطفال، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأطفال، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين وسط اندلاع مواجهات


