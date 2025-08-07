آبل: سنستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة

أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأمريكية.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إن الأموال ستُستخدم في المقام الأول لتوسيع إنتاج المكونات الأساسية في البلاد.

وأعلن تيم كوك، رئيس شركة آبل، في المكتب البيضاوي برفقة ترامب: "نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف: "كجزء من ذلك، نطلق برنامج آبل للتصنيع الأمريكي. سيحفز هذا البرنامج المزيد من الإنتاج هنا في أمريكا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء أمريكا للقيام بذلك".

وفي فبراير، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، بعد فترة وجيزة من بدء ترامب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على البلدان التي تشكل جزءًا من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن هذا سيتطلب استثمارات ضخمة وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.