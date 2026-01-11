رويترز: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران

ذكرت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، لوكالة «رويترز»، أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران، في وقت تواجه فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا بالتدخل في الأيام القليلة الماضية، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب أمس السبت، إن الولايات المتحدة «مستعدة للمساعدة».

ولم توضح المصادر، التي كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال مطلع الأسبوع، ما الذي يعنيه رفع إسرائيل درجة التأهب عمليا. وخاضت إسرائيل وإيران حربا استمرت 12 يوما في يونيو.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقشا في مكالمة هاتفية أمس السبت، إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران. وأكد مسئول أمريكي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع التي ناقشاها.

ولم يصدر عن إسرائيل ما يشير إلى رغبتها في التدخل في إيران في وقت تجتاحها فيه الاحتجاجات، رغم بقاء التوتر مرتفعا بينهما بسبب مخاوف إسرائيل من برامج إيران النووية والصاروخية.

وفي مقابلة مع مجلة «ذا إيكونوميست» نشرت يوم الجمعة، قال نتنياهو، إن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت إسرائيل.

وفي إشارة للاحتجاجات، أضاف: «أما بشأن كل الأمور الأخرى، أعتقد أننا يجب أن نرى ما سيحدث داخل إيران».