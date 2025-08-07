أعلن الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الصحة بمطروح، عن ضبط وإعدام نحو 6.5 طن من المواد الغذائية المتنوعة، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذها القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان إعلامي، أنه تم إعدام 90 كيلو جرامًا من الأغذية بسبب تغيّر في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 8790 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر، بإجمالي 3504 لترات.

وأشار إلى أن الحملة جاءت ضمن جهود اللجان المكبرة من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة الدكتور شادي شاهين، مدير عام الطب الوقائي، والتي قامت بالمرور على الأسواق في مدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأكد رفعت استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية، والأسواق بالمحافظة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.