 الثلاثاء.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة «مشاهد عابرة لرجل وحيد» - بوابة الشروق
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الثلاثاء.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة «مشاهد عابرة لرجل وحيد»

هدى الساعاتي:
نشر فى : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:54 م

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، في قاعة الأوديتوريوم، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية الفائزة بجائزة ساويرس "مشاهد عابرة لرجل وحيد" للأديب أحمد أبو خنيجر.

يناقش المجموعة القصصية محمد عبدالحميد خليفة، وميرفت ياسين، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن أحمد أبو خنيجر من مواليد 27 مارس 1967 في أسوان، وحاصل على بكالوريوس علوم عام 1988، ودبلوم عام في التربية عام 1993، وعمل عضوا في اتحاد الكتاب المصري، وقاصا وروائيا وكاتبا للمسرح والدراسات في الأدب الشعبي.


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