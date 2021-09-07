 بالفيديو.. شابان يقفزان من قارب فوق سمكة قرش عملاقة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شابان يقفزان من قارب فوق سمكة قرش عملاقة

القرش
القرش

نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 7:15 م
أظهر مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شابين يقفزان من قارب فوق سمكة قرش، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن هذا المقطع تم التقاطه في كوهاست بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وفي المقطع، تظهر مجموعة من الأصدقاء الشباب على متن قارب وهم ينظرون إلى سمكة قرش عملاقة، تسبح بجوار قاربهم.

وبعد ثوان يفاجئ أحد هؤلاء الشباب زملاءهم بالقفز فوق سمكة القرش، التي كانت تستمع بالشمس.

وبعد ثوان، قفز شاب آخر لينضم إلى صديقه في الماء، بينما تعالت صيحات من بقوا على القارب، حيث سمع صوت أحدهم وهو يقول "يا إلهي".

ويبدو أن القرش لم يتعرض لهما بأذى حيث ظهرا في مقطع الفيديو وهما يعودان إلى القارب بسلام.



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