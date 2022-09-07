 مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في محطة شبين القناطر بالقليوبية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في محطة شبين القناطر بالقليوبية

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 10:36 م

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى مصرعها اثر نزولها من قطار بمحطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بوفاة طالبة بالصف الثاني الثانوي أسفل عجلات القطار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطالبة أثناء محاولتها النزول من محطة القطار فانزلقت قدميها أسفله ولقيت مصرعها فى الحال.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك