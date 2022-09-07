شكري: نسعى لمعالجة الفجوات وأوجه القصور في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ، تتبنى مقاربة واضحة؛ لمعالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مساء الأربعاء، أن الرئاسة المصرية تسعى لتعزيز الثقة بين كل الأطراف، بما يسمح بالمضي قدما نحو تنفيذ تفاق باريس وتحقيق أهدافه.

وذكر أن مصر تسعى لأن يكون مؤتمر شرم الشيخ، نفطة تحول نحو تنفيذ التعهدات الالتزامات بوتيرة متسارعة، تسمح بحدوث اختراق حقيقي في تنفيذ إجراءات طموحة لخفض الانبعاثات وجهود التكيف مع الآثار السلبية، خاصة في القارة الإفريقية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICFواجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقرر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.

كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.