واشنطن: روسيا قامت بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين قسرا

قالت السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا قامت بنقل مئات الآلاف من الأوكرانيين قسرا إلى أماكن نائية في بعض الأحيان منذ غزوها جارتها أوكرانيا.

وأوضحت أن صحفيين وجماعات حقوقية وثقت عمليات نزوح منذ بدء الحرب، مع إجبار مدنيين على عبور الحدود إلى داخل روسيا ومناطق أخرى داخل أوكرانيا تحتلها روسيا.

وقالت توماس جرينفيلد لإذاعة "ان بي ار" الأمريكية إن عمليات النقل تمت على نطاق واسع وبعيد المدى، حيث تم نقل بعض الأشخاص إلى مناطق بعيدة مثل حدود روسيا مع كوريا الشمالية.

وأكدت السفيرة الأمريكية "لدينا أدلة على أن الروس نقلوا مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين، ومن بينهم أطفال".

وأضافت "أنهم يخضعون للاستجواب والاعتقال، كما يتم ترحيلهم قسرا. بعضهم يتم إرسالهم إلى أقصى شرق روسيا قرب الحدود مع كوريا الشمالية، ويقوم الروس بهذا من أجل قمع المقاومة".

وطالبت توماس جرينفيلد بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى المعسكرات التي يتم فيها احتجاز الأوكرانيين النازحين.

من جانبها، تصف موسكو الأوكرانيين الذين يصلون إلى روسيا بأنهم لاجئون يتم تقديم الرعاية لهم.