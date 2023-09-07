قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1361 لسنة 2023 جنايات العمرانية، للمتهم "احمد . م"، 34 سنة، سائق، في يوم 1 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة وهى "الهيروين ـ الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الأمفيتامين ـ والميثامفتيامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد تعدي شخص على سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة لجوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهه اقر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الاتجار والميزان الحساس لتجزئة المادة المخدرة، كما اعترف بتعاطيه لجوهر الحشيش المخدر.