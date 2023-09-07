جامعة سيناء تعلن خصومات في مصروفات كليات الهندسة وإدارة الأعمال والإعلام

أعلنت جامعة سيناء، عن خصم خاص لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، وذلك بالنسبة لكليات الهندسة وإدارة الأعمال وكلية الإعلام، على أن يستمر الخصم طوال سنوات الدراسة بالجامعة.

وأوضحت جامعة سيناء، أن المصروفات السنوية بعد الخصم بلغت 38.400 بالنسبة لكلية الهندسة فرع العريش وفرع القنطرة، كما تصبح مصروفات الدراسة في كليتي إدارة الأعمال والإعلام 29.000 جنيه.

وبلغ الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة الحكومية للتقدم لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.

أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام إنجليزي فرع القنطرة 55%.

وأعلنت جامعة سيناء حزمة المنح وتشمل 15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب ذوي الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.

جدير بالذكر، أن جامعة سيناء عقدت شراكات وتوأمة أجنبية مع جامعة كوين مارجريت وجامعة إدنبرة نابير لمنح شهادات مزدوجة للخريجين، إذ أنه بموجب هذا البروتوكول تمنح الجامعتين جميع درجاتهم العلمية للطلاب في مصر، بالإضافة إلى إتاحة تدريس مناهجهم.