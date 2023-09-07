المنتخب الأوليمبي بالقوة الضاربة لمواجهة روسيا وديا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة منتخب روسيا للمحليين مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

ويستضيف منتخب مصر الأوليمبي نظيره الروسي على ملعب السويس الجديد، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في المباراة الودية الدولية.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد سيحا في حراسة المرمى

الدفاع: محمد مغربي - أحمد عيد - حاتم سكر - محمد طارق.

خط الوسط: أحمد نبيل «كوكا» - أحمد عاطف «قطة» - محمد شحاتة.

الهجوم: محمود صابر - رأفت خليل - بلال مظهر.