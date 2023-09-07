سام مرسي مرشح لجائزة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

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تواجد سام مرسي، متوسط ميدان المنتخب الوطني المصري، وقائد فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب».

ويتنافس سام مرسي على الجائزة مع الثلاثي، جابرييل سارا، لاعب وسط نورويتش سيتي، وأوزان توفان، مهاجم هال سيتي، وأندريه فيديجال، جناح ستوك سيتي.

وتوج سام مرسي قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نادي إبسويتش تاون يوم الاثنين فوز الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أغسطس بعدما حصد 46% من الأصوات.