 سام مرسي مرشح لجائزة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي - بوابة الشروق
الخميس 7 سبتمبر 2023 3:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

سام مرسي مرشح لجائزة لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 3:24 م

تواجد سام مرسي، متوسط ميدان المنتخب الوطني المصري، وقائد فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيونشيب».

ويتنافس سام مرسي على الجائزة مع الثلاثي، جابرييل سارا، لاعب وسط نورويتش سيتي، وأوزان توفان، مهاجم هال سيتي، وأندريه فيديجال، جناح ستوك سيتي.

وتوج سام مرسي قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن نادي إبسويتش تاون يوم الاثنين فوز الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أغسطس بعدما حصد 46% من الأصوات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك