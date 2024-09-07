إصابة 4 أشخاص في الدنمارك بعد انفجار خلال فعالية تعليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أربعة أشخاص خلال فعالية تعليمية حول الكيمياء في الدنمارك، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

ووقع انفجار أثناء عرض تعليمى في مكتبة في توندر، وهي بلدة صغيرة بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا كان يساعد في العرض التعليمى بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى إلى جانب طفلين أصيبا بجروح طفيفة.

وذكر تقرير للشرطة أن الطفل الثالث أصيب بكدمات ورضوض طفيفة فقط.

حضر حوالي 40 شخصًا العرض التعليمى ، الذي تم الإعلان عنه لتقديم إمكانيات الكيمياء.

وقد انفجرت محتويات حاوية زجاجية، وفقًا لوكالة الأنباء الدنماركية " ريتزاو " ، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وقالت الشرطة إنه لم يتم إطلاق أي مواد كيميائية خطيرة في مكان الحادث، مشيرة إلى توفر الدعم النفسي بعد الحادث.