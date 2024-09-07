استطلاع رأي: 60% من الإسرائيليين يفضلون صفقة لإطلاق سراح الأسرى على محور فيلادلفيا

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كشف استطلاع رأي نشرت نتائجه القناة 12 العبرية، الجمعة، أن 60% من الإسرائيليين يرون أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى بغزة أكثر أهمية من الحفاظ على التواجد العسكري في محور فيلادلفيا.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد «مِدجام»، إلى أنّ 28% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون البقاء في محور فيلادلفيا على حساب إبرام صفقة تبادل، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت القناة تعليقًا على نتائج الاستطلاع، إن الدعم الشعبي لإبرام صفقة تبادل يتزايد يوما بعد يوم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 43% من الإسرائيليين يعتبرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسئول الأكبر عما يسمونها إخفاقات 7 أكتوبر.

وكشف الاستطلاع، أن الثقة في نتنياهو تتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بمنافسيه السياسيين مثل رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، وزعيم حزب «معسكر الدولة» بيني جانتس.

وبحسب الاستطلاع، يثق 35% من الإسرائيليين بزعيم المعارضة يائير لابيد أكثر من نتنياهو، مقارنة بـ 33% يثقون بنتنياهو أكثر، و28% لا يثقون بأي منهما.

وقال 61% من المستطلعة آراؤهم، إنّهم لا يثقون بقدرة الحكومة على بذل كل ما في وسعها لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وسبق أن أعلن نتنياهو مرارا رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل التوصل إلى اتفاق.