شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بغزة

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استشهد تسعة فلسطينيين، على الأقل وجرح آخرون، بعد منتصف الليلة بقليل، إثر غارات وقصف اسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب مدينة غزة، وفي خان يونس.

وفي التفاصيل، استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما وصل خمسة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات.

وشهد حي الزيتون، انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

إلى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين بنهم أطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 33 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.