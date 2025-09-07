إسرائيل: تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والمالية لتحسين علاج جرحى الجيش مع ارتفاع أعدادهم

أعلنت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان صباح اليوم، عن تشكيل لجنة عامة مشتركة لتوسيع نطاق الاستجابة لتحسين علاج وتأهيل جرحى الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما نشرته هيئة البث العبرية، الأحد، يأتي تشكيل اللجنة في ظل الارتفاع «غير المسبوق» في عدد الجرحى منذ بداية الحرب.

وستُشكّل اللجنة بناءً على تقديرات قسم التأهيل بوزارة الدفاع، والتي تُشير إلى أنه بحلول عام 2028، سيُعالج 100 ألف جريح، منهم حوالي 50 ألف مصاب بأمراض نفسية، ويُعدّ هذا أسرع ارتفاع في عدد الجرحى في تاريخ حروب إسرائيل.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن «قرار تشكيل اللجنة ينبع من فهم عميق لتكاليف الحرب والحاجة المتزايدة لها، ويهدف إلى توسيع جهود الإغاثة وتوفير استجابة حقيقية - طبية وعاطفية ومهنية - انطلاقا من المسئولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه البلد بأكمله».

وشهد يوليو الماضي وحده انتحار 7 جنود، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مما دفع رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش دادو بار كاليفا، إلى تشكيل لجنة لفحص مستوى الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للجنود المسرّحين وأفراد الاحتياط.

ووفق تحقيق عسكري نُشر الشهر الماضي، فإن معظم حالات الانتحار تعود إلى «ظروف قاسية» واجهها الجنود الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من ردود الفعل العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة، ويتلقون علاجا متخصصا.