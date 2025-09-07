جهاز حماية وتنمية البحيرات بمطروح: دعم واحة سيوة بمليون زريعة سمكية

ألقى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة مطروح، مليون زريعة أسماك من نوع "البلطي النيلي"، ووضع خطة لتنمية المصارف المائية بواحة سيوة، وذلك في إطار العمل على الاستغلال الاقتصادي لبرك ومصارف الواحة.

وأوضح اللواء وليد منصور، رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان اليوم الأحد، أن إلقاء الزريعة يأتي ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تنمية المسطحات المائية، حيث تم رصد كمية قدرها مليون زريعة بلطي نيلي تم إلقاؤها بالمصارف المائية الرئيسية وهي: "تابة، أغورمي، تجزرتي، الإذاعة، دهيبة، الشحايم، القناة المفتوحة".

وأضاف أن الهدف هو التوسع في الاستزراع السمكي بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخلاً للأسر بالواحة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف، خاصة أنها نظيفة من أي ملوثات.

وأكد المهندس أحمد جميل، مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، أن عملية إلقاء الزريعة تأتي ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكداً استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.