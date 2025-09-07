المتحف اليوناني الروماني ينظم ورشة حكي عن عادات السبوع في النوبة وارتباطها بالنيل

نظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ورشة حكي مميزة حول عادات "السبوع" في المجتمع النوبي وصلتها الوثيقة بالنيل، وذلك في إطار اهتمام قسم التراث اللامادي بالمتحف بإحياء العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

وقدمت الورشة الباحثة شيماء جلال، باحثة دكتوراه في التراث اللامادي، حيث اصطحبت الحضور في رحلة شيقة استعرضت خلالها تقاليد الميلاد والسبوع عند النوبيين، وكيف شكل النيل محورًا لهذه الممارسات باعتباره مصدر حياة وبركة. كما تناولت بالشرح بعض الطقوس الأخرى مثل عادات الزواج والتبرك بمياه النيل.

وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيرًا من الحضور من مختلف الأعمار، الذين أبدوا اهتمامًا بأهمية الحفاظ على هذا التراث الشعبي في مواجهة مخاطر الاندثار، بينما ساعدت الصور والمقاطع المعروضة على توثيق جوانب من الممارسات التراثية وربطها بالحياة اليومية في النوبة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات ينظمها المتحف اليوناني الروماني للتعريف بالتراث اللامادي المصري، والتأكيد على الدور التوعوي للمتحف في ربط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي.

كما يسعى المتحف من خلال هذه الأنشطة إلى نشر الوعي بأهمية التنوع الثقافي والهوية المصرية الجامعة.

ويولي قطاع المتاحف اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أنشطة تعليمية وتفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يعزز من دور المتاحف كمراكز للتثقيف المجتمعي إلى جانب دورها الأثري والعلمي، في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث المادي واللامادي على حد سواء.



