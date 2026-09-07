حسم التعادل السلبي مواجهة الخليج والرياض، التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وافتتح فريقا الخليج والرياض منافسات الجولة السادسة، في مباراة أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وسط محاولات من جانب الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبحث كل فريق عن تسجيل هدف يمنحه الأفضلية خلال أحداث اللقاء، إلا أن محاولاتهما لم تكلل بالنجاح، في ظل تألق الخط الدفاعي للفريقين، لتنتهي المباراة دون أهداف بعد 90 دقيقة من اللعب.

وشهد اللقاء تعرض الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب الرياض، لإصابة قوية أجبرته على مغادرة أرضية الملعب مبكرًا، حيث ظهر اللاعب متأثرًا بالإصابة وخرج من المباراة باكيًا، في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

وبهذا التعادل، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما أصبح رصيد الرياض 5 نقاط في المركز الثاني عشر.