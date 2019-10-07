بعد انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني بفوز صاحب الأرض بأربعة أهداف نظيفة، وأشهر خلالها ماتيو لاهوز، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي عثمان ديمبلي، بسبب تعديه باللفظ عليه، أصبح اللاعب مهدد بالمشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو.

وذكرت صحيفة "آس" في تقريرها، اليوم الأثنين، أن ما جاء في محضر الحكم ما يلي: «إنه في الدقيقة 87 من زمن المباراة تعرض اللاعب رقم 11 الذي يُدعى عثمان ديمبلي للطرد للسبب التالي: توجيه الألفاظ التالية لي قائلًا: «سيء للغاية، أنت سيء للغاية»، بينما كان يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني».

ووفقًُا لما تراه الصحيفة؛ فإن لجنة المنافسة سيتوجب عليها تقييم الأمور والوقوف على إذا ما كان لفظ اللاعب يُعد إهانة للحكم أم لا، وفي حالة اعتباره إهانة فإن الجناح الفرنسي سيتعرض لعقوبة تتراوح ما بين 4 إلى 12 مباراة.

وأضافت الصحيفة إلى أنه في حالة اعتبار الأمر إزدراء أو استخفاف بالحكم فسيتعرض اللاعب لعقوبة الغياب عن المشاركة فيما بين مبارتين إلى ثلاثة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 117 من اللائحة التأديبية.

وفي حالة تعرض اللاعب لذلك النوع الثاني من العقوبات فإنه سيغيب عن مواجهتي إيبار وريال مدريد المقبلتين، هذا بالرغم من قدرة برشلونة على تقديم احتجاج أو استئناف على قرار لجنة المنافسة.