وفد صيني رفيع المستوى يزور الجزائر الأسبوع المقبل للقاء الرئيس تبون

يبدأ وفد صيني رفيع المستوى برئاسة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايشي بزيارة للجزائر يومي السبت والأحد المقبلين، يستقبله خلالها الرئيس عبد المجيد تبون.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الوفد سيضم كذلك رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية وانغ شياوتاو، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وأوضح البيان أن الوفد الصيني سيلتقي خلال زيارته إلى الجزائر بمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وقال البيان إن هذه الزيارة التي تأتي في ظروف صحية استثنائية، تعد فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية وخاصة الأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذلك مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف البيان أن المباحثات ستتناول كذلك أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا .

وأشار البيان إلى أن الجانبين سيوقعان خلال الزيارة على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني يتعلق بمساعدات مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين.