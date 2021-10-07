المبعوث الأممي لليبيا يطالب اللجنة العسكرية بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب القوات الأجنبية

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

و قال كوبيش خلال كلمته في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس الأربعاء، في جنيف، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، إن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ وأن مهمتها لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.

وأشار إلى أهمية إدراك "أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضا رسالة أمل لشعب ليبيا بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يتوقع أن تُحدث تغييرا في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة".

و أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي، مضيفا أن الأمم المتحدة تقف وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشراف اللجنة وبناءً على طلبها لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.