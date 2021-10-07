 الأمن التركي يلقي القبض على روسي مشتبه فيه بالانتماء لداعش ومطلوب للإنتربول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن التركي يلقي القبض على روسي مشتبه فيه بالانتماء لداعش ومطلوب للإنتربول

أنقرة - د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 11:14 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 11:14 ص

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، مواطنا روسيا عضوا في تنظيم "داعش"، ومطلوب للشرطة الدولية "الإنتربول" بالنشرة الحمراء.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الشرطة في أنقرة توصلت إلى معلومات مفادها أن المشتبه به يتواجد في العاصمة، بعدما دخل إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وبعد تحديد مكان إقامة المطلوب، نفذت فرق مكافحة الإرهاب صباح الخميس عملية مداهمة على عنوانه.

وأوقفت فرق الأمن المشتبه به، كما عثرت في مكان إقامته على 4800 دولار، و8 آلاف روبل روسي، و16 ألفا و800 ليرة تركية، فضلا عن الكثير من المعدات التكنولوجية، وبطاقة هوية سورية مزورة.

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