الكرملين: صيغة مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين لا تزال غير محددة

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده ستشارك في قمة "مجموعة العشرين"، مشيرا إلى أن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

وقال المتحدث الروسي -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا ستشارك في هذه القمة، ولكن شكل هذه المشاركة لم يتم تحديده بعد.

ونقلت وسائل إعلام روسية -في وقت سابق- عن السفير الإندونيسي لدى الإمارات العربية المتحدة، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وافقا على حضور قمة "مجموعة العشرين"، التي ستعقد في نوفمبر المقبل في منتجع بالي.

وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، والاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست المجموعة عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بينها بعد الأزمات المالية في التسعينيات.