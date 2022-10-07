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5 مباريات دون أهداف.. لعنة الزمالك تطارد بنشرقي في الإمارات

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11:24 م

واصل المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، صيامه التهديفي للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين، خلال تعادل فريقه مع الشارقة بثلاثة أهداف لمثلهم مساء اليوم الجمعة.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد تعاقد مع بنشرقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

ولم ينجح بنشرقي في تسجيل أى هدف مع فريقه الجديد الجزيرة، خلال الـ 5 مباريات الرسمية التي خاضها في مسابقة دوري المحترفين، بينما سجل زميله علي مبخوت 9 أهداف حتى الآن من أصل 12 هدفًا للنادي العاصمي.

فيما يحتل نادي الجزيرة المركز الثالث في جدول ترتيب أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف هذا الموسم في الدوري الإماراتي، بفارق هدفين عن ناديي العين والشارقة المتصدرين.


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