غلق 6 ورش و13 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

أعلن رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اللواء وجدي الجرواني، غلق 6 ورش و13 محلا تجاريا مخالفا لمواعيد الإغلاق التي أقرها مجلس الوزراء.

وشدد الجرواني - في تصريح اليوم الخميس، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وقال إنه جرى تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، حيث يتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات؛ للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام