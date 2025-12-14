قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، إن القطاع الصحي في غزة لا يزال يعاني من «انهيار كبير»، مشيرا إلى أن معظم المستشفيات التي لا تزال قائمة في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، وتواجه نقصا حادًا في الأدوية والمعدات الطبية والكفاءات البشرية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «DMC» مساء الأحد، أن هناك عجزا كبيرا أيضا في الأغذية العلاجية والفيتامينات، ومعدات الجراحة وتجهيزات غرف العناية المركزة.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يحتاجون إلى علاج، وعشرات الآلاف منهم بحاجة ماسة لعمليات جراحية، مؤكدا أن المشافي المتبقية «لا تستطيع على الإطلاق أن تواجه هذا الاحتياج الكبير».

ولفت إلى أن المنخفض الجوي الأخير أدى إلى اجتياح مياه الأمطار والصرف الصحي لعشرات الآلاف من خيام النازحين، مشددا من أن «هذا من شأنه أن يزيد من نسبة الأمراض، سواء الصدرية أو المعوية، في ظل انتشار سوء التغذية بصورة كبيرة في مختلف مناطق القطاع».

وأكد أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع المساعدات «يستهدف كل شيء»، قائلا: «هم يستهدفون كل شيء، هناك مئات الأصناف، منها مواد غذائية أو حتى غير غذائية، لا زالت ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة، منها قطع غيار لمنظومة الصرف الصحي المدمرة، ومحطات تحلية المياه، والأجهزة الطبية المعطلة، ومعدات الاتصالات».

وأشار إلى من أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاليا «أفضل أو أكثر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار»، إلا أنها لا يكفي على الإطلاق لتلبية «الاحتياج الهائل والكبير» للسكان.