الداخلية السورية: عنصر من داعش قتل جنودا أمريكيين في تدمر

أعلنت وزارة الدخلية السورية، أن عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي تسلل إلى موقع الاجتماع الذي كان يضم عناصر من التحالف الدولي وقوات الأمن العام السورية، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي نشر عبر معرفتها: "منذ اليوم الأول لانطلاق عملها بعد تحرير سوريا، تحملت وزارة الداخلية مسئولية محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع".

وتابع البيان: "كانت وما تزال، مكافحة تنظيم داعش الإرهابي أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن، وحماية المجتمع، وتعزيز السلم الأهلي، وبناء دولة العدالة والقانون، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين".

وأضاف البيان: "يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم، وإصابة اثنين آخرين".

وأكدت الداخلية السورية، "إدانتها واستنكارها الشديدين لما جرى، معتبرة أن هذا الاعتداء يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب".

وشددت وزارة الداخلية، على أن الدولة السورية كانت قد حذرت سابقا من مساعي تنظيم داعش لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن، ونؤكد ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن استمرار الاعتداءات الإرهابية يعكس أهمية خيار سوريا في الانخراط الدولي والاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب، حفاظا على أمن البلاد والمنطقة والعالم.

وتابعت: "في هذا الإطار، تلتزم بمواصلة التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والاستمرار في مكافحة تنظيم داعش بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف الدولي".

وكانت قوات أمريكية وسورية، تعرضت أمس السبت، إلى إطلاق نار في مدينة تدمر وسط سوربا أمس السبت .

وقالت مصادر محلية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، إن "دورية مشتركة لقوات الأمن الداخلي والتحالف الدولي تعرضت لإطلاق نار من مجهولين داخل مدينة تدمر أثناء جولة شملت المنطقة الأثرية".

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "قوات التحالف والامن العام قطعت طريق تدمر–السخنة عبر قوة تابعة لأمن التنف، مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".

ويعتبر هذا الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية هو الأول من نوعه لجهة إطلاق النار أو وصول القوات الامريكية إلى مدينة تدمر.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على الهجوم الذي حمل داعش المسئولية عنه.