مصر تدين الهجمات على بعثة حفظ السلام الأممية في كدوقلي بالسودان

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في كدوقلي في السودان، والتي أسفرت عن مقتل 6 جنود من بنجلاديش وإصابة 8 آخرين في قصف بالطائرات بدون طيار "درون".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنها تابعت بقلق بالغ أحداث ولاية جنوب كردفان والهجمات المشينة على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمنطقة آبيي بمدينة كادوقلي، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولى، معربةعن خالص العزاء لعائلات الضحايا وحكومة وشعب بنجلاديش.

وجددت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من جميع أطراف المجتمع الدولي لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وتوفير ملاذات آمنة للنازحين الفارين من ويلات الحرب، والتوصل لحل سياسي شامل بقيادة أبناء الشعب السوداني.