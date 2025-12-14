أحمد عثمان يعلن ترشحه لمقعد نقيب المهندسين

أكد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، أنه يمر حاليا بمرحلة دراسة متأنية لاختيار القائمة الخاصة به، استعدادا لخوض انتخابات نقابة المهندسين على مقعد نقيب المهندسين، انطلاقًا من حرصه على تشكيل فريق عمل متكامل يمتلك الخبرة والكفاءة، وقادر على تمثيل المهندسين والدفاع عن مصالحهم بكفاءة ومسؤولية.

وأضاف عثمان في بيان له اليوم، أن المرحلة الراهنة تشهد مشاورات موسعة مع عدد من الرموز والخبرات الهندسية من مختلف التخصصات، بهدف الخروج بقائمة قوية تعبّر عن تطلعات جموع المهندسين، وتسهم في تطوير العمل النقابي، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشدد على أن اختياراته ستقوم على معايير واضحة، في مقدمتها النزاهة والكفاءة والعمل الجماعي، مؤكدًا أنه سيعلن عن تفاصيل القائمة والبرنامج الانتخابي في التوقيت المناسب، وبما يحقق مصلحة النقابة والمهندسين، ويعزز من دورها الوطني والمهني خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب وبشكل يومي جميع القضايا والمشكلات التي تواجه المهندسين على الساحة، وكافة الملفات المتعلقة بنقابة المهندسين، واضعًا نصب عينيه مصلحة المهندس وأسرته في المقام الأول.

كما أكد عثمان، التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق المهندسين، وتعزيز دور النقابة ككيان مهني قوي قادر على حماية أعضائه، وتقديم خدمات حقيقية تليق بقيمة المهنة ومكانتها في المجتمع.