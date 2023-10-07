يمامة لـ«الشروق»: سأتقدم رسميا بأوراق ترشحى لانتخابات الرئاسة الاثنين بموكب من مقر الحزب

قال المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، للهيئة الوطنية للانتخابات رسميا بعد غد الاثنين، مضيفا أنه سيستكمل إجراءات الكشف الطبى غدا الأحد.

وأضاف يمامة، فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه سيخرج بموكب من مقر حزب الوفد مكون من قيادات الحزب وكوادره خلال التوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في شارع قصر العيني، مشيرا إلى انتهائه من برنامجه الانتخابى والذى سيكون مفاجأة لكل المصريين.

وأوضح المرشح الرئاسي عن حزب الوفد، أنه انتهى من إعداد أعضاء حملته الانتخابية وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا بعد التقدم رسمى للانتخابات للكشف عن كل التفاصيل والتحركات المقبلة.