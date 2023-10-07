مسعفون: استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل جنوب غزة

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أفاد مسعفون فلسطينيون، باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، مساء السبت، في غارة إسرائيلية على منزل سكني في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان: "إن طائرات حربية إسرائيلية شنت هجوما بعدة صواريخ على منزل سكني في مخيم الشابورة للاجئين من دون سابق إنذار".

ويرفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 242 على الأقل، في هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع في أعنف مواجهة عسكرية منذ سنوات.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، إلى 250 منذ بداية التصعيد مع الفصائل الفلسطينية صباح اليوم.

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح اليوم بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية.

وبدأ هجوم "حماس" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برجا سكنيا.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزل رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار ما أدى إلى تدميره.