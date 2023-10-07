تعرف على فرص تأهل منتخب الطائرة لأولمبياد باريس

اقترب المنتخب الوطني لكرة الطائرة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، والتي ستُقام في باريس العام المقبل.

وخسر المنتخب أمام تركيا بثلاثة أشواط لشوط، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات، حيث استمرت المباراة ساعة و 49 دقيقة، والمقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوطيو.

وحسم منتخب تركيا الشوط الأول بنتيجة 25-21، وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-18، وحصد منتخب مصر الشوط الثالث 25-20، ليقلص الفارق إلى شوطين مقابل شوط.

وبالهزيمة التي تلقاها المنتخب، توقف رصيد مصر عند النقطة الـ5 من فوزين و4 هزائم، ووصل رصيد منتخب تركيا للنقطة الثامنة من 3 انتصارات و3 هزائم.

وجاء اقتراب الفراعنة من التأهل للأولمبياد عقب هزيمة المنتخب التونسي أمام فنلندا بثلاثة أشوط دون مقابل، في نفس الجولة بالمجموعة.

وخسر نسور قرطاج أمام فنلندا بثلاثة أشوط دون مقابل، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25/19، 25/23، 25/15، لتقدم فنلندا هدية للمنتخب الوطني وهي بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد أن احتلت أعلى مركز تصنيف إفريقي في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطائرة.

ويحتاج المنتخب الفوز على فنلندا في الجولة الأخيرة من التصفيات، لكي يتأهل بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس، وفي حال الخسارة، فتظل فرصة منتخب الطائرة ما زالت قائمة في دورة الألعاب الإفريقية والتي ستُقام في أكرا بدولة غانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس 2024.

وسيختتم منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمواجهة منتخب فنلندا في الرابعة فجر الأحد 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف، رضا هيكل، محمد عسران، سيف عابد، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عمر، محمد مصطفى «لعبة»، محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، محمد رمصان، محمد المهدي، محمد رضا، أشرف اللقاني.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلي، حسن حصري مدربا عاما، محمد بخيبت المدرب، أحمد سعودي طبيب، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، أحمد سيد محلل تقني، وجيرو مخطط أحمال.