 طوفان الأقصى.. راغب علامة يدعم الشعب الفلسطيني: لا للاحتلال الظالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طوفان الأقصى.. راغب علامة يدعم الشعب الفلسطيني: لا للاحتلال الظالم


نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 6:37 م

حرص الفنان راغب علامة على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر راغب علامة عبر حسابه الشخصي عبر موقع "x" صورة لرجل يرفع العلم الفلسطيني، وعلق قائلا: "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة، فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل، لا للاحتلال الظالم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

 

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