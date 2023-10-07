توفير أتوبيسات لنقل طلاب إلى الجامعة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمواقف بمدن ومراكز المحافظة، لتوفير السيارات لنقل طلاب الجامعات من مراكزهم وقراهم للكليات المختلفة، موجها اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات للطلاب والطالبات.

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، انتظام العمل بمواقف السيارات بدسوق، والدفع بـ25 سيارة سرفيس وأتوبيسين، وعدد من السيارات، لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ وكلية الدراسات، إضافة لطلاب المدارس، لحل مشكلة تكدس الركاب.

كما زار اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، موقف سيارات الأجرة، وتم الدفع بـ6 أتوبيسات، و100 سيارة، لنقل الطلاب من بلطيم، لكفر الشيخ وعدد من القرى لنقل الطلاب، وخاصة طلاب جامعة كفر الشيخ، وجامعة الإسكندرية؛ لإنهاء التكدس والزحام بالمواقف، والاطمئنان على الطلاب للجامعات المختلفة، وضمان توفير وسائل نقل للطلاب.

كما تابع اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف بالمحافظة، سير العمل بمجمع المواقف، لتوفير سيارات لنقل للطلاب، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.