يونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية قرب أحد مواقعها

أعربت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان عن "قلقها العميق" في وقت متأخر اليوم الأحد إزاء الأنشطة التي قام بها الجيش الإسرائيلي مؤخرا في المنطقة المجاورة لأحد مواقعها.

وقال البيان "يونيفيل قلقة للغاية إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة المجاورة لموقع البعثة 6-52 جنوب شرق مارون الراس" في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأضاف البيان "هذا تطور خطير للغاية. من غير المقبول تعريض سلامة قوات حفظ السلام الأممية للخطر وهي تقوم بالمهام المكلفة بها من مجلس الأمن".

وحثت يونيفيل مختلف الأطراف الفاعلة على احترام التزاماتها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وبدأت إسرائيل موجة هائلة من الهجمات على لبنان أواخر الشهر الماضي، بهدف معلن هو تمكين عودة نحو 60 ألف ساكن تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية.