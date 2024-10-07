بابا الفاتيكان يندد بفشل الدبلوماسية المخزي في الشرق الأوسط

ندد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بـ«العجز المخزي» للقوى العالمية عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وقال في رسالة إلى الكاثوليك في الشرق الأوسط، نقلتها وكالة «فرانس برس»: «أفكر فيكم وأصلي من أجلكم، فقبل سنة اشتعلت شرارة الكراهية، ولم تنطفئ، بل تفجرت في دوامة من العنف، وسط العجز المخزي للأسرة الدولية والدول الكبرى عن إسكات الأسلحة ووضع حد لمأساة الحرب».

وأضاف: «الدماء تسيل، والدموع أيضا، الغضب يتزايد، ومعه الرغبة في الانتقام، ويبدو أن لا أحد يهتم بما يفيد ويريده الناس».

وشدد على أهمية الحوار والسلام في تلك الأوقات، مضيفًا: «لن أتعب من التكرار والقول إن الحرب هزيمة، وإن الأسلحة لا تبني المستقبل بل تدمره، وإن العنف لن يجلب أبدا السلام. والتاريخ يثبت ذلك، ومع ذلك، يبدو أن السنوات العديدة من الصراعات لم تعلمنا شيئا».

وأكمل: «أؤكد أنني معكم يا سكان غزة المعذبين والمرهقين، أنتم كل يوم في فكري وصلاتي، أنا معكم أنتم المجبرون على ترك بيوتكم، وترك المدرسة والعمل؛ مشردين تبحثون عن أي اتجاه للهرب من القنابل».