الكرملين يعلق على تقارير إمداد رجل أعمال روسي للحوثيين بالأسلحة

علق الكرملين، اليوم الاثنين، على تقرير لصحيفة أمريكية، زعم أن هناك دورا لرجل أعمال روسي، يدعى فيكتور بوت، في تجارة الأسلحة الصغيرة مع جماعة الحوثي اليمنية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن «ما نشرته الصحيفة عن أن فيكتور بوت التقى بالحوثيين لمناقشة إمدادات الأسلحة هي ادعاءات مزيفة».

وأضاف بيسكوف: «لقد طالعنا هذه التقارير، لكننا نميل إلى تصنيفها على أنها مزيفة أو محاولات لشن حملات إعلامية على ممثلي شعبنا».

وزعمت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن ممثلين عن حركة الحوثي اليمنية، زاروا روسيا في وقت سابق، واتفقوا مع بوت على توريد شحنة من الأسلحة الصغيرة.

وحُكم على رجل الأعمال الروسي بوت في عام 2012، بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لكنه لم يقر بالتهمة.

وفي ديسمبر 2022، تم إطلاق سراح بوت في صفقة تبادل سجناء، مقابل الإفراج عن بطلة كرة السلة الأولمبية مرتين بريتني غرينر.

وبعد عودته إلى وطنه روسيا، انضم بوت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي لمنطقة أوليانوفسك.