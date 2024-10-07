الهلال الأحمر الفلسطيني: 34 شهيدا من طواقمنا بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، إن هذا العام كان قاسيا على سكان قطاع غزة على الصعيد الإنساني وعلى العاملين في مجال القطاع الصحي والطبي.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن عنوان الاحتلال خلال هذا الفترة، كان استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية وكذلك الطواقم الطبية.

وأوضح أن عدد شهداء طواقم جمعية الهلال الأحمر 34 فردا، منهم 19 استهدفهم الاحتلال أثناء أداء مهامهم وارتدائهم شارة الهلال الأحمر التي كان من المفترض أن توفر لهم الحماية.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى من الطواقم عددهم 34، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 35 من طواقم جمعية الهلال الأحمر.

ولفتت إلى أنه لا يزال الاحتلال يواصل الإخفاء القسري والاعتقال لـ 4 منهم ومصيرهم مجهول، علما بأن الذين أفرج عنهم سابقا تحدثوا عن سوء معاملة وضرب وتنكيل من قبل جيش الاحتلال خلال فترة الاعتقال.

وتابعت: «الاحتلال أخرج مستشفى القدس في غزة ومستشفى الأمل عن الخدمة، لكن تمكنا من إعادة الخدمات بها مرة أخرى، واليوم نواجه تهديدا من إمكانية توقف العمل في المستشفى لعدم سماح الاحتلال بتوفير قطاع الغيار للمولد الكهربائي».