الشهادة الثلاثية من بنك قناة السويس توفر للعملاء فرصة ادخارية مميزة بعائد تنافسي ثابت 22% سنويًا يُصرف شهريًا

انطلاقًا من حرص بنك قناة السويس الدائم على تقديم حلول مصرفية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء، يقدم البنك شهادة الادخار الثلاثية، بعائد تنافسي ثابت يبلغ 22% سنويًا ويتم صرفه بشكل شهري لمدة 3 سنوات، مما يُتيح للعملاء فرصة ادخار أموالهم واستثمارها بشكل آمن عن طريق الحصول على عائد مجزِ ثابت طوال مدة الشهادة.



يمكن للعملاء الاستفادة من تلك المزايا وشراء الشهادة بدءًا من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، على أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.



كما توفر الشهادة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمتها، بالإضافة إلى فرصة للحصول على بطاقة ائتمانية بضمانها.



تُقدم شهادة الادخار الثلاثية الثابتة لكل عملاء البنك الأفراد الحاليين والجُدد بإجراءات ميسّرة عن طريق كافة فروع البنك البالغة 52 فرعا.



كما يمكن للعميل استرداد الشهادة مع توافر خيارات استرداد مرنة وفقًا لاحتياجاته، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.



هذا ويستمر بنك قناة السويس في تقديم باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة تتضمن الودائع والشهادات وحسابات التوفير، بأسعار عائد تنافسية وخصائص متنوعة لتُناسب احتياجات كل فئات العملاء.