في بيان أصدرته وزارة الصحة بغزة لمرور عامين على الإبادة الجماعية التي تسببت أيضا في استشهاد 10 آلاف و427 سيدة و4 آلاف و813 مسنا وألف و701 من الكوادر الطبية

قالت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل على مدى عامين من حرب الإبادة الجماعية 67 ألفا و173 فلسطينيا بينهم 20 ألفا و179 طفلا.

جاء ذلك في بيان بالذكرى السنوية الثانية لحرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 8 أكتوبر 2023.

ولفتت إلى أن بين شهداء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة 10 آلاف و427 سيدة فلسطينية، و4 آلاف و813 مسنا، وألفا و701 من الكوادر الطبية.

وأضافت وزارة الصحة بغزة في بيانها، أن إسرائيل أصابت أيضا خلال عامي الإبادة 169 ألفا و780 فلسطينيا.

وتابعت أن المنظومة الصحية بغزة على مدى عامي الإبادة تعرضت "لضربات قاسمة وقاتلة نالت من عصب مقومات الخدمة وبنيتها التحتية".

وبيّنت أن إسرائيل قتلت "1701 من الطواقم الطبية في القطاع، واعتقلت 362 آخرين في ظروف قاسية من التغييب القسري والحرمان من الحقوق الإنسانية".

وعن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، قالت الوزارة إن مستويات المجاعة في قطاع غزة "تفاقمت إلى حدود خطيرة وفق التصنيفات الأممية".

وحتى الأحد، سجلت الوزارة ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية إلى 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وأكدت في بيانها أن "51 ألفا و196 طفلا دون سن الخامسة، يعانون من سوء تغذية حاد".

وأوضحت أن حرب الإبادة المتواصلة تسببت بنحو "4900 حالة بتر وإعاقة"، مشددة على حاجتهم إلى أدوات مساندة وبرامج تأهيل طويلة الأمد.

وذكرت أن الإغلاق الإسرائيلي المشدد لمعابر القطاع أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى حرم 18 ألف مريض من السفر للعلاج، منهم 5 آلاف و580 طفلا.

بجانب ذلك، أشارت الوزارة إلى أن توقف الإمدادات الطبية وعرقلة وصولها المستشفيات تسببا بارتفاع نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية إلى 55 بالمئة، ومن المستهلكات الطبية إلى 66 بالمئة، ومن المستلزمات المخبرية إلى 68 بالمئة.

وعن الدمار الذي طال مرافقها، قالت الوزارة إن الإبادة تسببت في خروج 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38، فيما لا يزال 13 مستشفى تعمل جزئيا وفي ظروف صعبة.

كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية من أصل 157 مركزا، على مدى عامي الإبادة، فيما يعمل 54 مركزا بشكل جزئي.

وعلى مدى العامين، دمرت إسرائيل 25 محطة توليد أكسجين من أصل 35 بالقطاع، و61 مولدا كهربائيا من أصل 110، وذلك خلال استهدافها المباشر للمؤسسات الصحية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية، التي خلفت أيضا 9 آلاف و500 مفقود.