أردوغان يصل أذربيجان لحضور قمة منظمة الدول التركية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى أذربيجان للمشاركة في القمة الـ 12 لمنظمة الدول التركية.

وكان في استقبال الرئيس التركي في مطار غابالا، وزير العلوم والتعليم أمين أمر اللييف ومحافظ غابالا صبوحي عبداللييف والسفير الأذربيجاني في أنقرة رشاد محمدوف والسفير التركي لدى باكو بيرول آق غون.

ويرافق الرئيس أردوغان، وزراء الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والتجارة عمر بولاط، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

وأيضا نواب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي ووخالد يرا باكان وكورشاد زورلو (مسؤول العلاقات مع الدول التركية في الحزب).

كما يرافق الرئيس التركي عدد من نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التركية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وصل أذربيجان يوم أمس الاثنين.

وتوجه الرئيس التركي برفقة الوفد إلى مركز حيدر علييف للمؤتمرات التي تعقد فيها قمة منظمة الدول التركية.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في القمة وسيشارك لاحقا في مأدبة طعام يقيمها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وتعقد القمة الـ12 لزعماء منظمة الدول التركية اليوم الثلاثاء في مدينة غابالا الأذربيجانية.

وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "السلام والأمن الإقليميين"، وستشهد استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز البنية المؤسسية لمنظمة الدول التركية والتعاون داخلها.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر عام 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزباكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.