وست هام مهتم بضم اندريك من ريال مدريد

نشرت تقارير صحفية أن نادي وست هام يوناتيد، الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي وست هام، مهتم بضم اللاعب على سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن يتم الانتقال بسهولة بسبب ابتعاد اللاعب في الفترة الأخيرة عن المشاركة في المباريات.

وأضافت ماركا أن ناديي فالنسيا وريال سوسيداد الإسبانيين يراقبان الموقف عن قرب تحسبًا لإمكانية التقدم بعرض لضم اللاعب أيضًا.

وكان المهاجم البرازيلي قد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، وسط توقعات كبيرة بمستقبل واعد له في القارة الأوروبية.