الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن وصول وفد قيادي إلى مصر لتعزيز جهود وقف العدوان على غزة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصول وفد قيادي برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة شرم الشيخ، للانضمام إلى الوفد الفلسطيني في المفاوضات الجارية لوقف العدوان على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «قدس برس»، أكد وفد الجبهة، في بيان «أهمية وضرورة التعاون مع الأشقاء الوسطاء، من أجل تحقيق الهدف المنشود، المتمثل في وقف الحرب نهائياً وكسر الحصار وإنهاء معاناة شعب فلسطين».

وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي وصول وفد قيادي من الحركة الليلة إلى شرم الشيخ، للمشاركة في المفاوضات حول وقف العدوان في قطاع غزة.

وأضافت أن «الوفد سيشارك في المفاوضات غير المباشرة الجارية لوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى وإدخال المساعدات إلى القطاع».

من جهته، قال مصدر قيادي في حركة «حماس» إنه بناء على طلب حركته تم ترتيب انضمام ممثّل عن الجهاد الإسلامي، وممثّل عن الجبهة الشعبية إلى فريق التفاوض في شرم الشيخ.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعقد الاجتماعات بمشاركة وفود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل بجانب وفد حركة حماس.

وتركز المفاوضات على آليات تنفيذ وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى.