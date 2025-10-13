اشتباكات بين محتجين والشرطة في الإكوادور بسبب رفع أسعار الوقود

نزل حشد من المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود إلى شوارع العاصمة الإكوادورية كيتو يوم الأحد، حيث قاموا بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق ومواجهة ضباط الشرطة الذين ردوا بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع.

وكانت هذه هي المواجهة الأحدث في سلسلة من المظاهرات على مستوى البلاد التي تختبر قوة الرئيس دانيال نوبوا.

وأطلق المتظاهرون يوم الأحد صفارات وهتافات ورددوا "ارحل أرحل يا نوبوا " بينما كانوا يسيرون من جنوب كيتو باتجاه حديقة تقع في الشمال. وقبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الساحة، قام ضباط الشرطة على الدراجات النارية بتفريق التجمع، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الحشد. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ودعت أكبر منظمة للسكان الأصليين في الإكوادور إلى هذه الإضرابات قبل 21 يوما ردا على إلغاء دعم الوقود الذي رفع سعر الديزل من 80ر1 دولار للجالون إلى 80ر2 دولار.

وتحولت الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلى العنف، حيث تم الإبلاغ عن مقتل مدني واحد حتى الآن، وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 100 في اشتباكات مع الشرطة.

وفرض نوبوا حالة الطوارئ في 10 مقاطعات، مقيّدًا التجمعات العامة في كيتو ومناطق أخرى. وفي الأسبوع الماضي، هاجم المتظاهرون موكب نوبوا بالحجارة في تصعيد كبير.

وبما أن الاحتجاجات تركزت إلى حد كبير في المقاطعات الشمالية من البلاد، فإن مسيرة يوم الأحد في كيتو وضعت السلطات في حالة تأهب قصوى. وانتشر الآلاف من أفراد الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب في العاصمة في الأيام الأخيرة.

وتزامنت المظاهرة الأخيرة مع يوم التعددية الثقافية والقومية، وهو اليوم الذي استبدلته الإكوادور بـ "يوم كولومبوس" للاعتراف بسكانها الأصليين بدلاً من وصول المستكشف الإيطالي إلى الأمريكتين في عام 1492.