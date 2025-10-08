وزير الخارجية التركي: الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء إن المحادثات حول إنهاء الحرب في غزة على وشك التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ويعمل الوسطاء المصريون والأتراك والقطريون والأمريكيون لتحقيق خطة أمريكية تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني "إذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم، فسيتم إعلان وقف لإطلاق النار".

وكان فيدان قد قال في وقت سابق إنه "تم تحقيق تقدم كبير حتى الآن" في المفاوضات. وأضاف أن "الخبر الجيد هو أن الأطراف أظهرت إرادة كبيرة لإطلاق سراح السجناء والرهائن".