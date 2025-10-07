أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل /65 عاما/ في هجوم بطائرة مسيّرة على محطة حافلات في خيرسون بجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى إصابة رجل آخر /70 عاما/.

وأفاد حاكم سومي، أوليه هريهوروف، بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق البلاد، مضيفا أن الهجوم وصل إلى أماكن سكنية وطال إحدى الحافلات، حيث تلقت سائقة الحافلة وأحد الركاب الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى صعيد متصل، قال فولوديمير كوهوت، حاكم منطقة بولتافا الواقعة وسط البلاد، إنه توجد مشاكل في إمدادات الكهرباء والمياه. كما تضررت المباني الإدارية والمستودعات والبنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تواجه غزوا روسيا شاملا منذ فبراير من عام 2022.