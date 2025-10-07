 أوكرانيا.. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم روسي استهدف البنية التحتية بخيرسون - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 4:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا.. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم روسي استهدف البنية التحتية بخيرسون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 3:38 م

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل /65 عاما/ في هجوم بطائرة مسيّرة على محطة حافلات في خيرسون بجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى إصابة رجل آخر /70 عاما/.

وأفاد حاكم سومي، أوليه هريهوروف، بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق البلاد، مضيفا أن الهجوم وصل إلى أماكن سكنية وطال إحدى الحافلات، حيث تلقت سائقة الحافلة وأحد الركاب الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى صعيد متصل، قال فولوديمير كوهوت، حاكم منطقة بولتافا الواقعة وسط البلاد، إنه توجد مشاكل في إمدادات الكهرباء والمياه. كما تضررت المباني الإدارية والمستودعات والبنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تواجه غزوا روسيا شاملا منذ فبراير من عام 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك