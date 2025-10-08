فيدان: العناصر التي تستهدف أمن سوريا تشكل تهديدا أمنيا لتركيا أيضا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن العناصر التي تستهدف أمن سوريا تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لتركيا أيضا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، عقب لقاء بينهما الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال فيدان إن تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، يتبع أجندة انفصالية في سوريا تحت غطاء محاربة تنظيم داعش"، داعيا إياه إلى التخلي عن هذا النهج.

ولفت إلى ضرورة أن يغير المجتمع الدولي أسلوبه في مكافحة تنظيم داعش، مؤكدا أن "الحكومة السورية تمتلك الإرادة لتنفيذ عمليات منسّقة ضد التنظيم الإرهابي".

وأضاف: "قسد يتبع أجندة انفصالية تحت غطاء محاربة داعش ويجب عليه أن يتخلى عن هذا النهج الآن".

وشدد على "أهمية ألا يشكل أي تنظيم إرهابي في سوريا تهديدًا لتركيا أو لأي دولة في المنطقة".

من جهة أخرى، أشار فيدان إلى أن "تنفيذ إسرائيل عمليات أحادية الجانب متذرعة بدروز السويداء في سوريا، يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ما يمثل مشكلة أمن قومي من منظور تركيا".